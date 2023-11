Relire les autrices : 4 femmes qui ont changé la littérature française

Vous avez certainement des noms qui vous viennent à l'esprit, peut-être Annie Ernaux, du fait qu'elle ait obtenu le Prix Nobel de littérature en 2022, ou bien Simone de Beauvoir, qui s'inscrit au croisement de la philosophie et de la littérature, compagne de Jean-Paul Sartre, mais surtout autrice de l'essai incontournable Le Deuxième sexe.

De Colette à Virginie Despentes, toutes les écrivaines et dramaturges que l'on a retenu dans cet article justifient d’un impressionnant CV. Il est encore plus intéressant de voir comment sont perçues ces œuvres à notre époque. Si certains classiques de cette liste ont échappé à votre vigilance, il est peut- être temps de se pencher sur la bibliographie de ces femmes exceptionnelles.

George Sand, mémoires d’une pionnière

Aurore Dupin s’est rendue célèbre en officiant sous un énigmatique nom de plume. George - sans “S”, s’il vous plait - Sand est aujourd'hui un symbole d’émancipation intellectuelle de la femme dans les structures sociales classiques (le couple, la famille). Forte d’une œuvre complète de plus de 109 volumes, Sand a toujours mélangé une rigueur académique g avec un appétit insatiable pour la vie.

Puisque c’est la première femme française qui peut se vanter d’avoir vécu de sa plume, George Sand a pavé la route à des milliers d’autres femmes qui ont interrogé les structures et le sens moral de leur époque. Ses livres les plus fameux sont La Petite Fadette et La Mare Au Diable.

Colette, la prolifique

On oublie souvent que Colette est bien le nom de famille de Sidonie-Gabrielle, femme de lettres par excellence. Parce que ces talents dépassent largement le cadre du roman, elle a laissé une empreinte durable sur la société française en se faisant tour à tour actrice de théâtre, danseuse, journaliste et dramaturge.

Travailleuse infatigable, Colette mena aussi une existence émaillée de scandales, en divorçant plusieurs fois, notamment. Sa vie sentimentale est mise en scène dans des œuvres visionnaires comme La Maison de Claudine ou Le Pur et L’Impur. Fait curieux, Colette ne prend jamais vraiment parti sur la cause des femmes dans ses livres, même si son mode de vie est résolument féministe pour les standards de notre époque.

Françoise Sagan

Françoise Sagan, c’est l’histoire d’une vie de livres et de jeux, avec un succès surprise qui met le monde de la littérature en émoi au milieu des conservatrices années cinquante. C’est seulement à 18 ans que Sagan publie Bonjour Tristesse, un roman mettant en scène le mode de vie licencieux d’une jeune femme qui s’adonne aux jeux d’argent.

Alors que les jeunes femmes de bonne famille de l’époque ont l’obligation d’être convenables, Sagan prend la tangente et invente une nouvelle forme de vie. Une forme de vie où la femme prend le contrôle de son destin et peut choisir de réussir, ou de s’abimer.

La liberté de cette plume choque la société française de l’époque, mais elle met aussi la carrière de Sagan sur les rails pendant plusieurs décennies. La romancière est aussi connue pour certains scandales, pour l’achat de propriétés opulentes mais aussi pour son combat avec ses nombreux démons.

Virginie Despentes, la plume trempée dans le scandale

Virginie Despentes est peut être l’autrice qui concentre le plus de controverse de la scène française actuelle. Non seulement, elle est présente depuis la parution scandaleuse de son premier roman, Baise-Moi en 1993, mais elle continue de produire une œuvre plébiscitée par les critiques et le public.

Parce qu’aucune femme n’avait trempé sa plume dans l’amertume de la société de la même façon que Despentes, l’autrice représente une icone féministe dont l’influence ne se dément pas. Son dernier ouvrage, Vernon Subutex, est un roman en trois tomes qui brosse un portrait sans fard de la société française. Son oeuvre la plus féministe, King Kong Theory, reste une référence internationale. Dernièrement, on a découvert Virginie Despentes sur un terrain moins attendu, au théâtre.

