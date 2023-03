Fullmetal Alchemist Perfect Tome 14

Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et de tragédie, Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute mangathèque ! Le " jour promis " approche et l'action ne faiblit pas dans ce nouvau tome de Fullmetal Alchemist ! Suite au combat l'opposant au redoutable Kimblee, Edward Elric est porté disparu dans les entrailles des mines du Nord. Son frère Alphonse a, quant à lui, de plus en plus de mal à maintenir le lien raccrochant son âme à l'armure qui lui sert de corps. Il rejoint le docteur Marcoh et l'aide à décripter les recherches du frère de Scar. Trahie par celui qu'elle pensait être son allié, la garde rapprochée du Docteur Marcoh est attaquée par Envy. Un combat à l'issue surprenante s'annonce contre le terrible homonculus.