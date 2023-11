La chair et le feu Tome 1 : Une ombre dans la braise. Edition collector

Son destin était écrit bien avant sa naissance, mais son coeur a d'autres projets. Seraphena Mierel n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir la Consort de Nyktos, l'Originel de la Mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lasania : depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême qui pourra éliminer l'Originel de la Mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié... jusqu'à Nyktos. Jusqu'à ce qu'il éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir pour personne, et encore moins pour lui. Mais Sera ne doit pas oublier qui elle est : Elue, Consort, meurtrière. Sa vie et son coeur ne lui ont jamais appartenu.