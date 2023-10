Promis, ça va aller

Tiktokeur et rappeur, Thomas Goldberg raconte sa poursuite du bonheur dans un récit coup de poing et sensible. C'est l'histoire du méchant dans le film La Nouvelle Guerre des boutons. Enfin, de celui qui l'interprète. L'histoire d'un adolescent balancé dans la folie du cinéma, qui pendant une dizaine d'années s'est battu pour se faire une place dans cette jungle. Ca lui aura coûté son innocence et une dépression de trois ans. Après cet évènement, il s'est reconstruit à travers les réseaux sociaux, essayant d'éviter à ses abonnés de se laisser enfermer dans schéma qu'il a lui-même subi. Aujourd'hui, c'est la musique qui le fait vibrer, il a compris que ses mots pouvaient effacer certains maux. Ce mec, c'est moi.