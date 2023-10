Créez votre carnet de souvenirs à l'aquarelle. Inspirations et conseils par Laura Travelbook

Vous êtes installé dans un café avec votre carnet et vos crayons, mais vous n'osez pas vous lancer ? Par où commencer ? Quelles techniques utiliser ? Laura Pasquet, des comptes Instagram et Tiktok @lauratravelbook, vous vient en aide ! Elle vous accompagne dans l'apprentissage du dessin et de la peinture à l'aquarelle. Chaque chapitre du livre présente une thématique (un matin au café, une journée à la campagne, je me promène en ville...). Vous y découvrirez : - Les bases du dessin : comment dessiner mon plat, un paysage depuis ma fenêtre, des devantures de magasin, comment composer une page avant d'y ajouter de la couleur... - Les essentiels pour apprendre à peindre à l'aquarelle : comment mélanger les couleurs, créer des motifs, ajouter des décors... Retrouvez également les conseils et astuces de Laura et des pages d'inspiration ! A vous de jouer !