Le secret de Marie-Antoinette. Une nouvelle aventure de Nicolas Le Floch

Le 22 juin 1791, la famille royale qui s'était échappée de Paris est reconnue à Varennes. Chargé d'accompagner Louis XVI et Marie-Antoinette dans leur fuite, Nicolas Le Floch assiste impuissant à leur arrestation. Mais sa mission n'est pas terminée. Imprudente, la reine a laissé derrière elle un lourd secret : une lettre codée dont le contenu, s'il est divulgué, peut précipiter la chute de la monarchie. Elle charge Nicolas de la récupérer au coeur du Paris révolutionnaire, au milieu de tous les dangers d'une situation politique explosive. La saga de Nicolas Le Floch continue dans la tourmente de la Révolution française, mettant à rude épreuve son courage et ses fidélités monarchistes, tandis que son ami Bourdeau a pris le parti des idées nouvelles. Aux Tuileries, dans les clubs révolutionnaires, au Palais-Royal, Nicolas affronte les manoeuvres ourdies par les ennemis de la couronne. Il renoue avec Laure de Fitz James, son ancienne maîtresse aux connexions ténébreuses ; doit risquer une dangereuse infiltration dans une société secrète royaliste liée à l'Angleterre ; et rencontre une jeune révolutionnaire experte en navigation, qui l'épaule dans cette entreprise hasardeuse...