Les enquêtes d'Hannah Swensen Tome 9 : Meurtres et Carrot Cake

Réunion de famille mortelle à Lake Eden. L'été arrive à Lake Eden et Hannah Swensen, la pâtissière la plus talentueuse de la ville, est impatiente de retrouver le soleil, les pique-niques avec les amis, les glaces gourmandes et les chaudes soirées de farniente. Hormis le comportement de plus en plus étrange de son chat Moshe, tout s'annonce parfait pour les semaines à venir. Le programme des festivités commence par la grande réunion de famille de Lisa, son associée, qui promet d'être joyeuse et animée. Cerise sur le gâteau, Ben, l'oncle de Lisa, dont tout le monde était sans nouvelles depuis des années, fait une apparition surprise. Mais bientôt, ce bon vivant est retrouvé mort. Assassiné. Qui pouvait lui en vouloir au point de se débarrasser ainsi de lui, au beau milieu des siens ? Un membre de sa famille ? Voilà une nouvelle enquête pour Hannah, où les suspects sont aussi nombreux que les alibis... Des personnages délicieusement attachants, une enquête digne d'Agatha Christie, des recettes de pâtisserie criminellement régressives : Joanne Fluke ou la recette du bonheur !