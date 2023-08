Isor se distingue clairement des autres enfants. Beaucoup l'ont critiquée et étiquetée, mais rares sont ceux qui lui ont offert soutien et compréhension, y compris à sa famille. Sa vie, empreinte de mystère, est bouleversée lorsqu'elle rencontre Lucien, un septuagénaire de son quartier. Une relation unique et profonde naît entre ces deux âmes atypiques.

Lors d'un tragique accident touchant Lucien, alors qu'Isor n'a que seize ans, elle s'envole vers la Sicile, poussée par une promesse faite à son précieux ami. Son voyage la conduit vers des horizons qui semblent enfin lui ressembler. "La Colère et l'Envie" dépeint l'odyssée d'une jeune fille refusant les stéréotypes. C'est un conte passionné d'amour, d'entraide et de redécouverte. Avec ce récit, la prodigieuse Alice Renard, âgée de vingt et un ans, nous offre une prose qui capture l'essence des silences et nous subjugue.

Alice Renard, prodige de vingt et un ans, impose une voix d'une incroyable maturité ; sa plume maîtrisée sculpte le silence et nous éblouit.