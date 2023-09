Lady S Tome 16 : Missions suicides

Comment Lady S. est-elle devenue une espionne au crâne rasé, à la solde du Turkménistan ? Tout a démarré huit ans plus tôt alors que, à la suite du décès de sa tante, Shania retourne travailler au Mawali, espérant y croiser Simon. Son ami Conrad, lui, enquête sur un crash provoqué par un attentat terroriste. Deux quotidiens qui vont peut-être vite se rejoindre... Vous pensiez connaître Lady S. ? Mais ni vous ? ni ses ennemis ? ne pouviez deviner que cette combattante hors pair allait réinventer sa vie et la BD d'aventures grâce aux talents conjoints de Bollée et Aymond ! Lady S. ? Une femme forte. Une femme neuve. Pour des aventures ultracontemporaines et trépidantes.