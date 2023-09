Fullmetal Alchemist Perfect Tome 16 . 16

Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et de tragédie, Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute mangathèque ! Alors qu'Alphonse se démène contre Pride et Kimblee, Edward doit faire face à une horde de soldats immortels dans les catacombes de la capitale. Leurs alliés ne sont pas en reste et le colonel Mustang, bien décidé à tout risquer pour réussir, va devoir faire face à un dilemme inextricable ! La bataille décisive pour le contrôle de Central City est engagée !