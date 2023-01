France : 85 millions d’exemplaires BD et manga vendus en 2022

Comme on pouvait s’y attendre dans le deuxième pays du Manga, le genre d’Akira Toriyama porte le secteur avec 48 millions de titres vendus, soit 1 bande dessinée sur 2. Plus précisément, c’est le genre Shōnen qui fait fureur, avec 36,5 millions d’exemplaires écoulés, et un +4 %.

Si le genre Shojo représente des volumes bien moins importants, avec 2 millions de copies achetées, il offre une forte progression par rapport à l’année dernière, avec un beau 15 % de mieux.

Dans le top 10 des meilleures ventes de BD-Manga, on retrouve 6 bandes dessinées venues du Japon, parmi lesquelles des valeurs sûres comme One Piece et Naruto. En revanche, les 2 meilleures ventes 2022 sont deux BD format franco-belge, Le monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, édité chez Dargaud, et le tome 6 de L’arabe du futur de Riad Sattouf, paru aux éditions Allary.

GFK y voit le phénomène autour des récits biographiques, et « le relief singulier donné par le graphisme aux Fictions/Non-Fictions et ‘pédagogie’, sur un thème donné ».

La bande dessinée en net recul

Avec 16,6 millions de BD de genre écoulées, soit une baisse de 8 % d’un côté, et un 16 millions d’exemplaires BD Jeunesse, en chute de 13 %, le secteur subit un vrai repli de ses ventes par rapport à 2021. Des données à nuancer face aux excellents chiffres de cette année-là, dopés par le dernier Astérix en date. En retirant les ventes des aventures des irréductibles Gaulois, la baisse se borne à un 4 % des ventes, tous titres confondus.

Les ventes de Comics sont stables à 3,7 millions d’exemplaires en 2022. Les versions Collector ou Intégrale ou encore Coffret de l’univers Comic représentent près de 200.000 ventes en 2022, en hausse de + 50 % en 5 ans. Et ce « malgré un prix moyen 3 fois supérieur aux comics classiques ».

Le roman graphique « prend une place de plus en plus importante dans les bibliothèques », avec des chiffres multipliés par 7 en 10 ans, soit 29 % des BD de genre achetées en 2022.

Les acheteurs de BD ne sont, finalement, pas tant animés par le prix. Certes, les Comics utilisent régulièrement la mécanique de « petits prix » (BD hors mangas dont le prix moyen est inférieur à 4 € ou ventes réalisées dans le cadre d’opérations spécifiquement identifiées), pour dynamiser le segment et réalisent plus d’1/3 de ses ventes ainsi. Cependant, au total marché BD hors mangas, les ventes en « petits prix » pèsent moins de 3 millions d’exemplaires et sont en recul volume de -13 %. – Casseline Rosello, consultante GfK Livre.

Enfin, le manga webtoon en version Imprimée, affiche « déjà » plus de 700.000 exemplaires vendus et plus de 10 millions € de chiffre d’affaires en 2022.

En outre, GFK met en évidence l'explosion des coûts papier/carton, dont résulte « une hausse de prix modérée, après 5 ans de stabilité ». Les lecteurs de bande dessinée ont dépensé en moyenne 14,9 € pour une BD classique et 7,9 € pour un manga, soit respectivement une augmentation de 5 % et 4 %. L’inflation sur les produits manufacturés à la fin décembre a elle été mesurée à 6,2 % par l’INSEE.

Avec plus de 80 millions d’exemplaires, les ventes de BD et manga réalisées en 2022 ont doublé, comparées au marché, 10 ans plus tôt. Le segment BD-Manga en Belgique francophone, à titre de comparaison, représente 5,2 millions d’exemplaires (-6%) écoulés en 2022, pour un chiffre d’affaires de 60 millions €(-5%).

L’univers BD-Mangas est désormais un pilier de l’Édition et représente plus de 1 livre acheté sur 4. Il réalise quasi autant de ventes que la Littérature Générale et dépasse l’univers Livre Jeunesse, en volume (+15 M. ex.) comme en revenus générés (+270 M. €). – Casseline Rosello, consultante GfK Livre.

Ces chiffres ont été présentés en conférence ce jeudi 26 janvier, au Festival d’Angoulême, dans le cadre d’un partenariat GfK - FIBD.

Crédits photo : Jeena Paradies (CC BY SA 2.0)

