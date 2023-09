Amélie Nothomb trinque avec Hermès

Pour la suite : Bescherelle se débat et prend la 4e place avec 10.775 exemplaires de La conjugaison pour tous. De même le Robert junior, dictionnaire de poche pour les 7/11 ans grimpe en 7e position (8189 ex.). Pendant ce temps, Titeuf réalise une entrée fracassante : 5e position du classement pour Suivez la mèche de Zep. 10.575 BD de ce 18e tome des aventures ont été écoulés.

Mais rentrée littéraire oblige, voici Sorj Chalandon en 6e place : 10.268 ventes de L’Enragé tandis que l’ouvrage phénomène de Cédric Sapin-Defour, Son odeur après la lui ferme la marche de la 10e place (7948 ex.)

À LIRE —Arnaque sur Amazon : Son odeur après la pluie falsifié (avec d’autres best-sellers)

Pour les positions 8 et 9, place aux poches : Colleen Hoover et Ankaoua Maud alignent respectivement 8187 et 8127 ventes de Jamais plus (trad. Pauline Vidal) et Kilomètre zéro. Les fans de Goldman apprendront avec l’émotion qu’il convient que la biographie non autorisée que signe Ivan Jablonka s’effondre de 72 places en chutant à la 118e position. À suivre dans un tout autre genre : L’ex plus beau métier du monde : l’état des lieux inquiétant de l’Éducation nationale. Cet essai signé William Lafleur, chez Flammarion, arrive en 48e position, et pas impossible qu’on en entende parler (4020 ex.).

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0