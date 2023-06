A contre-sens tie-in

Il y a trois mois, ma mère m'a annoncé que nous déménagions en Californie, chez son nouveau mari millionnaire. Non, ce n'est pas le rêve, c'est un cauchemar ! Je dois quitter mes amis, mon copain et, par-dessus le marché, j'hérite d'un "demi-frère" ... Nick a tout pour me déplaire. Surtout quand je découvre son secret, sa double vie : courses de voiture, filles, bagarres... En plus d'être un gosse de riches, Nick est dangereux. Et puis un jour je me retrouve mêlée à son univers malgré moi. Alors mes certitudes se mettent à vaciller et ma vie à basculer...