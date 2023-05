Hadès & Perséphone Tome 3 : A touch of malice

Perséphone et Hadès sont fiancés. En représailles, Déméter provoque une tempête de neige qui para. lyse la Nouvelle-Grèce, et refuse de lever le blizzard si sa fille n'annule pas ses fiançailles. Lorsque les Olympiens interviennent, l'avenir de Perséphone se retrouve entre les mains des anciens dieux, qui sont divisés. Doivent-ils permettre à Per. séphone d'épouser Hadès et partir en guerre contre Déméter, ou interdire leur union et prendre les armes contre le dieu des morts ? Rien n'est sûr, sauf la promesse de la guerre.