Le professeur Oguro découvre une planète inconnue apparue soudainement par un trou de ver" et la baptise "Rémina" du prénom de sa fille unique. Sa trouvaille est applaudie partout dans le monde, et sa fille devient du jour au lendemain l'idole des foules... mais la planète Rémina avale les autres planètes les unes après les autres et menace maintenant notre globe !