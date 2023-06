Mortelle Adèle V.I.B. - Tome 4 Very Important Bizarres

Le 4ème tome des romans illustrés de Mortelle Adèle : Libère toute ta mortellitude et deviens VIB ! Dans la cour de récréation, c'est le bazar : impossible d'échapper aux injonctions du Club des Pink Malibu, mené par Jade et Miranda. Les deux pestes ont toujours un avis à donner sans que personne ne leur demande rien ! Alors que le Club des Bizarres de Mortelle Adèle intronise Louis, son nouveau membre, ce dernier se fait paillettiser par Jade, bien décidée à gâcher la fête et embêter ses camarades ! Force est de constater que les deux clans ont des visions diamétralement opposées du monde et cette fois c'en est trop, la guerre est déclarée ! Mais pour se mesurer à ces courges mutantes et leurs bombes à paillettes, Adele ne va pas avoir d'autres choix que d'ouvrir en grand les portes de son Club des Bizarres ! Objectif : Former les VIB, les Very Important Bizarres, des enfants aux taux de mortellitude si élevée que la cour de récréation pourrait bien devenir l'endroit le plus MORTEL de la planète !