A contre-sens Tome 5 : Promesse

J'ai commis une terrible erreur. Nick ne me le pardonnera jamais. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Jamais, je ne pourrai le lui pardonner. Noah m'a trahi. C'est terminé. Sans nouvelles de Nick depuis leur séparation, Noah ne sait plus quoi faire. Neuf mois et des milliers de kilomètres les séparent désormais. Mais, quand deux êtres s'aiment encore, peuvent-ils vraiment tourner la page ?