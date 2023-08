Slammed. Tome 1. Sans regret

Après la mort inattendue de son père, Layken emménage dans une petite ville du Michigan avec sa mère et son jeune frère. Elle est le roc de la famille, mais, en son for intérieur, elle est désespérée. Une rencontre va tout changer : Will Cooper, son séduisant nouveau voisin, passionné de poésie slam et doté d'un sens de l'humour unique. Peu de temps après un premier rendez-vous parfait, le quotidien reprend ses droits et apporte avec lui un obstacle infranchissable. Layken et Will pourront-ils se relever de cet énième coup du sort ?