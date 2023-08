Kill the Rich !

Sale temps pour les élites... C'est un grand jour pour les Dead Hunters. Les tueurs les plus impitoyables que la Terre ait portés vont être récompensés pour leurs services déloyaux par le président des Etats-Unis en personne. Sanchez, le barman homicide de Santa Mondega et Flake, son irrésistible serveuse, sont chargés d'aller recevoir les décorations. Hélas pour eux, ils arrivent trop tard : le président vient d'être assassiné. Le même jour, des dizaines d'autres riches et puissants subissent le même sort. Carton plein. Et l'escalade de violence ne fait que commencer. Un milliardaire craignant pour sa vie - on le comprend - engage alors Rodeo Rex et le Bourbon Kid pour veiller sur les siens. L'anonyme le plus déjanté de la littérature nous revient en très grande forme avec ce nouvel épisode plus survolté que jamais de la saga du Bourbon Kid. Et s'il y a bien une chose qu'on peut vous garantir, c'est que quand la mort présente l'addition, elle ne fait pas crédit.