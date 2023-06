My Missing Piece Tome 2

Liam et Luna malgré leurs retrouvailles sept ans après une séparation douloureuse, n'arrivent pas à faire abstraction de leurs ressentiments. Mais si tout ce qu'il croyait depuis le début était faux ? Et s'ils s'étaient séparés pour les mauvaises raisons ? Entre angoisses, trahisons et faux-semblants, découvrez ce tome 2 haletant et remettez en cause tout ce que vous croyez savoir depuis le début...