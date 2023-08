En pleine forme. Mes conseils santé pour être bien dans son corps et dans sa tête

Apprenez à prendre soin de vous au quotidien ! Dans ce guide ultra complet, Marine Lorphelin, médecin généraliste, vous livre ses conseils d'experte à appliquer au quotidien pour préserver votre capital santé : sommeil, alimentation, activité physique, santé mentale, bien-être... Elle aborde ces domaines piliers de notre santé en alliant approche médicale (explications scientifiques, pathologies, prévention, conseils d'experts...) et pratique (astuces, conseils etc.) et vous propose des routines (bien-être, alimentaire, soins, sport, etc.) pour améliorer votre santé physique et mentale au quotidien, et sur le long terme ! Sommaire : 1-Le sommeil, pilier d'une bonne santé 2-L'activité physique, votre alliée du quotidien 3-L'alimentation, l'atout santé dans votre assiette 4-La santé mentale, indispensable à prendre en compte ! 5-Prendre soin de soi et s'aimer pour bien vieillir 6-Prévenir plutôt que guérir