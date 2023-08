Les 5 terres T11. "Tomber vraiment"

L'incendie du Palais a sauvé le Sistre, mais laissé tout le monde sous le choc. Alissa a fort à faire pour remonter le moral des troupes et faire valoir le bien-fondé de sa stratégie. Tandis que Shin Taku s'entête, que Thori doit affronter l'échec et qu'Otsue et Thori font une découverte surprenante, au Palais, Keona et Yero trompent l'ennui d'une drôle de manière...