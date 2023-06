Fred Vargas, reine du crime et des meilleures ventes

La semaine dernière, les acheteurs ont projeté Sur la dalle de Fred Vargas dans le top 1 des meilleures ventes. Cet élan ne retombe pas : l’autrice est toujours reine, avec 43.501 exemplaires écoulés.

Virginie Grimaldi, habituée du palmarès, se trouve juste derrière Fred Vargas. Il nous restera ça est encore 2e (15.998 ex) et Une belle vie, 4e (10.801 ex.). Nicolas Mathieu et Leïla Slimani gagnent chacun une place grâce à la réédition poche de leurs ouvrages : il est en 6e position avec son Connemara (7820 ex) et elle est 8e pour Regardez-nous danser, le second tome du Pays des autres, publié chez Folio (7114 ex.)

Quant à Chloé Wallerand, la jeune plume qui a débuté sur Wattpad, elle se hisse en 9e position pour la première semaine en librairie du tome 2 de son roman The Devil’s Sons. Édité chez Plumes Du Web, il s’est vendu à 6850 exemplaires.

Crédits photo : Agência Brasil (CC BY 3.0 BR)