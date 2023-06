C'est l'été : les cahiers de vacances de retour dans les meilleures ventes

Du haut de la première marche, Fred Vargas aura fédéré 15.245 nouvelles personnes. Si Virginie Grimaldi convainc encore et toujours, et conserve sa deuxième place, les grandes stars de l’été font leur entrée au classement : les cahiers de vacances, détrônant de nombreux titres.

Ce sont les ouvrages de la série Passeport, de Hachette Éducation, qui sont les plus plébiscités. De la 6e à la 5e s’installe à la 3e place du classement pour rejoindre la valise de 9452 jeunes lecteurs. Il éjecte par la même occasion Mélissa Da Costa et la version poche de sa Faiseuse d’étoiles.

Le japonais Toshikazu Kawaguchi s’offre tout de même une impressionnante remontada de 7 places avec la réédition en poche de Tant que le café est encore chaud, qui s'ajoute cette semaine à 7931 bibliothèques.

Enfin, le 8e tome des Cahiers d’Esther de Riad Sattouf perd 2 places pour se retrouver 7e, au milieu d’une forêt de titres éducatifs allant du CP à la 4e. Lecture et exercice de l'esprit, de quoi s'occuper à la veille des grandes vacances d'été.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

