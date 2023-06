Après Monsieur, numéro un des best-sellers du New York Times, une nouvelle histoire d'amour passionnée et haletante par EL James, l'auteure de la trilogie phénomène Cinquante nuances de Grey. Que se passe-t-il une fois la pantoufle de vair chaussée ? Maxim Trevelyan, devenu à contrecoeur comte de Trevethick, a retrouvé la femme qu'il aime au fin fond de l'Albanie. Et maintenant, il doit se marier sous la menace du fusil paternel. Mais un libertin repenti peut-il faire un bon époux ? Sa réputation sulfureuse ainsi que les secrets inavouables de sa famille vont-ils détruire tous ses espoirs de bonheur ? Si Alessia Demachi a échappé aux trafiquants d'êtres humains et conquis le coeur de l'homme qu'elle aime, saura-t-elle préserver son mariage ? Confrontée aux débauches passées de Maxim, à l'hostilité des Trevethick, au mépris et aux ragots de la haute société londonienne, pourra-t-elle devenir la comtesse de Maxim, ou demeurera-t-elle à jamais son ancienne femme de ménage ? Des montagnes majestueuses de l'Albanie au glamour chic de Londres, en passant par la campagne britannique, Madame emporte le lecteur dans le grand voyage de l'amour, un périple initiatique mêlant désir, pardon et rédemption. Traduit de l'anglais par Denyse Beaulieu, Carole Delporte et Dominique Defert