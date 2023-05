Cahier de vacances. De la Grande Section au CP 5/6 ans

Le cahier de vacances plaisir pour bien réviser ! Ecrit par des enseignants, ce cahier Passeport permettra à votre enfant de bien préparer son entrée au CP : des exercices variés et progressifs ; des activités enrichissantes adaptées au temps des vacances ; tous les conseils aux parents dans un cahier central détachable. EN PLUS ! De nombreux autocollants et des étoiles récompenses Offerte, une histoire Sami & Julie de 16 pages !