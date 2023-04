Cahier de vacances de la MS à la GS. Edition 2023-2024

Un cahier qui reprend toutes les matières de l'année pour revoir le programme de moyenne section : graphisme et écriture, maths (formes, grandeurs, nombres, quantités...), langage et lecture, découverte du monde Avec des pages Docu-Jeux originales, des thèmes variés et stimulants : les animaux, la nature, les instruments de musique, la magie, la montagne, la mer... Ce cahier de vacances, écrit par des enseignants de maternelle, est 100 % conforme aux programmes Avec de nombreux autocollants + Des quiz numériques interactifs pour s'amuser en famille !