Les Cahiers d'Esther - 8 Histoires de mes 17 ans

C'est bientôt le bac de franc?ais – AKA la condamnation à mort –, et Esther se pose des questions sur son avenir : pourquoi pas arrêter ses études en fait mdr ? Pour devenir libraire ? Vivre au milieu des livres ? Mais c?a paie moins qu'Instagrameuse il paraît, c'est chaud... En attendant, elle prépare le BAFA, mais tout ne se passe pas comme prévu non plus... Toujours accompagnée de son amie d'enfance, Cassandre, sa queen, d'Eva qui organise des grosses teufs sans le dire à ses darons ; et de Léa, en couple avec un dealer (mais " sensible " dans le fond en fait), elle survit au lycée Royal. C'est alors que Poutine, le dictateur chauve, attaque l'Ukraine, et c'est la guerre. Et si c?a nous arrivait ici en France aussi ?