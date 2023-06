Gachiakuta Tome 1

Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remord. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants...