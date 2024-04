L'heure des femmes

Paris, 1967. Menie est recrutée par la radio RTL. Son rôle ? Faire parler les auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlante. Les femmes de la France entière se confient à la "dame de coeur" . Bientôt, elles seront des millions à la suivre. Parmi elles, Mireille et Suzanne, qui découvrent qu'elles aussi pourraient maîtriser leur destin. La vie de Menie, partagée entre le tourbillon de Mai 68 et les tourments qu'on lui livre, en est totalement bouleversée. Cinquante ans plus tard, Esther, une documentariste qui peine à se reconstruire, replonge dans ces années pas si lointaines. Avec ce roman porté par la figure de Menie Grégoire, sa grand-mère, Adèle Bréau explore les avancées, paradoxes et régressions de la condition féminine en unissant les destinées de femmes qui, malgré leurs différences, se tendent la main. Avec ce livre, on (re)découvre celle qui fut la première à "libérer la parole" à l'antenne. Qu'elle en soit remerciée ! Marion Ruggieri, Elle. Vibrant de fougue et de sensibilité. Paris Match. Prix Maison de la presse.