Un coup de soleil

A Salerno, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Eléonore. Entre ses ménages et ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la dolce vita. Surtout, Eléonore ne parvient pas à oublier Marco, dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins, son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients, elle va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses, et sa routine bien huilée pourrait se trouver chamboulée... Son rêve de toujours deviendra-t-il réalité ? Et si un hasard s'apprêtait à rebattre toutes les cartes ?