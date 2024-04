Roches de sang

Deux frères se déchirent au sein d'un clan mafieux corse. Un thriller aux airs de tragédie grecque. Un milliardaire serbe égorgé à Londres. Sur la baie vitrée, ces lettres de sang : Chè la mia ferita sia murtale. Que ma blessure soit mortelle... Pour Marie Jansen, l'inspectrice d'Europol, la sentence sonne comme l'écho lointain d'un passé et d'une terre qu'elle pensait définitivement oubliés. Son enquête la plonge soudain deux décennies plus tôt. En Corse. Au temps des braquages en mer. Ce jour-là, Ange et Théo, les frères du gang des Roches rouges, fouillent les cales du yacht qu'ils ont pris d'assaut. Et découvrent, sidérés, ce qu'ils n'auraient jamais dû voir...