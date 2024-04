Les ombres d'Adelaide Hills

Adelaide Hills, 1959. La veille de Noël, la tragédie s'abat sur le domaine des Turner. Une enquête est ouverte, et la petite ville de Tambilla est bientôt associée à l'une des affaires de meurtre les plus choquantes et les plus inexplicables de l'Australie du Sud. Soixante ans plus tard, Jess, journaliste à Londres, doit retourner à Sidney lorsque sa grand-mère est hospitalisée. Livrée à elle-même dans la maison de son enfance, elle s'aventure dans des pièces qui lui étaient interdites et découvre qu'il pourrait bien exister un lien secret entre sa famille et le drame des Turner...