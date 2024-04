La neige ne tombe pas en hiver

Trois jours, trois mois et toute une vie On peut partir à l'autre bout du monde. On peut imaginer qu'un quai de gare ou un hall d'aéroport sera le début d'une nouvelle vie. Oui, on peut ! Mais le plus beau des voyages, celui qui nous changera à jamais, c'est notre voyage intérieur. Valentine s'élance dans un road-trip initiatique autour du monde après des études de psychologie. Si elle était prête pour l'aventure, elle ne s'attendait pas à se retrouver bloquée par une tempête de neige dans les Cévennes. Elle trouve refuge chez Constance, une libraire à la retraite qui a pour seule compagnie ses livres. Elles vont être réunies pendant trois jours dans un face-à-face troublant. Mais sa soif de découvertes oblige Valentine à poursuivre son voyage. Et si elle avait déjà trouvé ce qu'elle part chercher si loin ?