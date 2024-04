Ice Prince

Revoir Johnny Prince ? Zoey n'en a aucune envie. Mais c'est sur sa bucket list... Cela fait quatre ans que Zoey est privée de son meilleur ami. Quatre ans qu'elle continue à vivre en réalisant tous les souhaits que Kenneth avait notés sur sa bucket list : adopter un animal, aller vivre à l'étranger, se faire tatouer... Mais le prochain défi à relever est bien plus compliqué pour elle : intégrer Goldcrest et rejoindre l'Académie. Sur le campus, Zoey sait qu'elle va tomber sur Johnny Prince, le frère jumeau de Kenneth, devenu un joueur de hockey hors pair. Elle aurait préféré ne jamais le revoir. Mais ce n'est pas elle qui décide : c'est la liste - et elle s'est promis de cocher toutes les cases. Alors elle va s'inscrire à la prestigieuse université, puis postuler à la mystérieuse confrérie étudiante qui n'ouvre pas ses portes si facilement. Cette nouvelle année promet d'être intense, folle, et de pousser Zoey hors de sa zone de confort. Surtout quand, entre les soirées et les matchs, Johnny redevient celui qui la trouble plus que tout...