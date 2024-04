Jujutsu Kaisen Tome 23 : L'étoile et l'énergie

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Après avoir montré toute l'étendue de sa force à ses deux adversaires, Kinji s'allie avec Hajime Kashimo, un exorciste du passé qui, pour des raisons mystérieuses, souhaite lui aussi vaincre Sukuna. Pendant ce temps, dans l'arène de Sakurajima, Noritoshi et Maki se retrouvent face à un fléau de grande envergure et à la puissance telle que, même en unissant leurs forces, rien ne leur permet d'en venir à bout... Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?