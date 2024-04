La saga du soleil noir Tome 6 : Le Graal du diable

Hiver 1448. Dans une Roumanie déchirée par la guerre, le prince Vlad, dit Dracul, échappe de peu à la mort. Sa rencontre l'énigmatique impératrice de Bohème, Barbara von Cilli, va tout changer. Obsédée par l'alchimie, la magie et le sang, elle entraîne Vlad dans la quête initiatique du Graal. Celui du Diable. Eté 1944. Des partisans anti-allemands terrorisent la région des Balkans, se comportant comme des vampires. Tristan Marcas et Laure d'Estillac plongent de nouveau dans l'occulte, au coeur des soubresauts d'un conflit mondial à son paroxysme. Vous vouliez de l'aventure, elle est là ! Julie Malaure, Le Point. Le duo phare du thriller ésotérique mêle avec brio nazisme et vampirisme afin de décrire l'occultisme du IIIe Reich. Et, l'air de rien, de dénoncer le complotisme contemporain. Léonard Desbrières et Baptiste Liger, Lire magazine.