Une enquête de Mary Lester Tome 63 : La disparue de la baie

Mary Lester se voit confier une ténébreuse affaire de disparition d'une jeune femme sur laquelle la gendarmerie, puis les limiers du SRPJ de Rennes, se sont cassé les dents. Reprendre un tel dossier n'est pas simple, d'autant que tout semble se liguer contre elle ? : bousculée par un vigile, traînée en justice, elle va également être inquiétée par les sinistres "? boeuf-carottes ? ". Heureusement soutenue par ses fidèles Fortin et Gertrude, Mary n'aura pas trop de sa malice, de sa connaissance de la loi et de son imagination pour se sortir de ce mauvais pas. Une question subsiste pourtant ? : qu'est donc devenue Aude Larmenciel ?? De Quimper au Cap Sizun, en passant par Lorient et Saint-Goustan, Mary va tenter de remonter sa piste... Aurait-elle été engloutie comme tant de victimes par les flots tumultueux de la superbe mais terrible Baie des Trépassés bordant la Pointe du Raz ??