My Dear Dandy

Il a ce flegme british que rien ni personne ne perturbe. Sauf elle : une vraie bombe à retardement. Jude, l'irrécupérable dandy, et Joe, la rebelle un brin revêche, se voient confier la garde de la petite Birdie, 3 ans. Un joli coup monté par leurs amis ? Si seulement... Réunissez dans une demeure londonienne les pires baby-sitters de la terre et les meilleurs ennemis du monde, ajoutez une enfant pourrie gâtée et laissez mijoter deux semaines. Le plan le plus foireux de l'univers ou la recette d'une passion piquante avec juste ce qu'il faut d'amour, de haine, d'humour et de désir... Ce livre est une édition augmentée de Call Me Bitch.