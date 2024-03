Seasons Tome 3 : Un printemps pour te succomber

Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir : sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier. Avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui : Camille Levesque. Fondateur d'une application d'escorting. Son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale. Au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle : Magnolia Kumar. Mère célibataire et féministe. Qui accepte de devenir sa future femme. Du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper...