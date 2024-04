I'm Not Your Soulmate Tome 1 : The Perfect Match

XXIIe siècle. Ne cherchez plus l'amour : à votre majorité, la Science vous indique qui est votre âme soeur. Respecter la loi... ou écouter son coeur ? 98, 8 %. Eliotte peine encore à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'Etat américain vient de décréter scientifiquement qu'Izaak Meeka est son âme soeur la plus pure. Celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son coeur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Izaak... Elle le savait pourtant très bien : au xxiie siècle, c'est la Science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place. Quitte à entraîner Eliotte dans sa chute... A propos de l'autrice Lyla Mars a toujours aimé transmettre des émotions à travers différentes formes d'art. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est tournée vers l'écriture dès le plus jeune âge. Aujourd'hui citoyenne engagée, elle est ambassadrice jeunesse de l'UNICEF et défend les causes qui lui tiennent à coeur.