Les Français passent-ils des vacances studieuses ?

Exit les romans, la fiction, les best-sellers : les parents préparent une rentrée qui n’aura rien de littéraire. Passeport s’impose comme l’incontournable, pour toutes les phases de l’école primaire. La version Du CE1 au CE2 écoule 18.783 ventes, et prend la première place du classement, suivie de près par Du CE2 au CM1, avec 18.702 exemplaires et le petit dernier, Du CP au CE1 ferme le trio de tête avec 18.675 ventes.

En clair, Hachette Education et ses cahiers à 5,90 € explose le marché avec plus de 122.000 exemplaires, incluant la transition Grande section au CP et De la 6e à la 5e. Près de 746.000 € de chiffre d’affaires, et voilà comment monopoliser tout le commerce.

Nathan résiste avec ses versions 6/7 ans et 7/8 ans, en écoulant respectivtement 16.142 exemplaires et 14.804 exemplaires. Notons qu’en embuscade, Mon t’choupi vacances ; de la MS a la GS fait une belle poussée, en arrivant à la 53e place (21 de gagnées).

Côté entrées, One-punch man T.27 et Chainsaw man T.13 apparaissent en 19e et 20e positions (10.651 et 10.563 ventes pour Ki-oon et Kurokawa).

Crédits photo : Darkmoon_Art CC0