Bienvenue à Lafayette

L'océan n'a pas de limites, lui non plus. Etudiante en sciences politiques, héritière d'unempire pétrolier impliqué dans un énorme scan. dale qui a secoué Bâton-Rouge, Ornella Sinclair est obligée de fuir sa ville natale pour intégreren cours d'année l'université de Lafayettte. Par crainte de finir à la rue, elle écume les petitesannonces et les journaux à la recherche d'unappartement. Lorsqu'elle parvient enfin à trou. ver une colocation à deux pas du campus, elle ne se doute pas une seule seconde qu'elle va débarquer au beau milieu d'un repaire de mâlessublimes, mais excentriques, qui portent unique. ment des shorts de sport, enchaînent les soirées etmangent leurs céréales directement dans le car. ton. Entre Camille, le musicien à vif et hyperactif, Andreas, le muet aux doigts de fée, et Ocean, le militant écologiste épris de liberté, Ornella nesait plus odonner de la tête... Et Ocean a ungros défaut : il est beaucoup trop attirant, en plusd'être prodigieusement agaçant. Et depuis qu'ellea posé ses valises dans la chambre située en facede la sienne, elle sait que son passé, d'une façon d'une autre, finira par la rattraper.