Dr. Stone Tome 25

Une grande séance de bricolage scientifique est sur le point de commencer : nos héros vont construire le satellite artificiel qui permettra de localiser Why-man à la surface de la Lune ! Le lancement de la fusée s'avère plus difficile que prévu, mais Senku et Xeno forment un duo scientifique au top, qui ne perd jamais courage !! De leur côté, Chrome et Suika cherchent en secret un moyen d'effectuer un voyage aller-retour de la Terre à la Lune !