Miraculous Tome 1

Marinette est une collégienne comme les autres, enfin presque. Son secret ? Elle a été choisie pour devenir Ladybug, la super-héroïne qui défend Paris contre Papillon, le terrible et mystérieux vilain armé de ses akumas. Pour l'accompagner dans sa mission, elle peut compter sur Chat Noir, qui n'est autre qu'Adrien, son grand amour ! Enfin ça, elle ne le sait pas... Ensemble, ils affrontent cette fois Climatika et sa folle météo, le Bulleur qui veut se débarrasser de tous les parents, et le Dessinateur, un artiste blessé. Miraculous Ladybug !