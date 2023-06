Il n'est jamais trop tard pour tout recommencer... A l'aube de ses 40 ans, Eileen Jackson s'interroge : qu'a-t-elle fait de sa vie ? Cette femme au foyer, mère de trois enfants, a enterré ses rêves de carrière pour fonder une famille. Mais quand un événement inattendu vient bouleverser leur équilibre et qu'elle découvre que Paul la trompe, elle remet en question ces années de compromis. Est-il trop tard pour recommencer de zéro ? Olivia, la jeune maîtresse de Paul, lutte quant à elle pour sortir de l'ombre de sa mère et de sa grand-mère. Parviendrat-elle à s'émanciper en développant sa galerie d'art ? A chaque âge ses défis, et de nouveaux mondes à découvrir...