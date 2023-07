Ola est verte de rage : en plus de s'être fait larguer par l'homme qu'elle prenait pour son meilleur ami et l'amour de sa vie, voilà qu'il convole avec sa grande soeur ! - Ne sois pas surprise, Ola ! lui a-t-il lancé par-dessus son épaule, en claquant la porte du petit appartement qu'ils partageaient depuis six ans. Tu le savais déjà... Blessée, puis vexée, Ola finit par admettre que... oui, peut-être... elle ne comprend rien aux hommes. Ni au sexe. Alors, avec l'aide de ses meilleurs amis, elle échafaude une liste de 52 défis à réaliser sur 1 an. Tout ce qui lui a toujours semblé en dehors de sa portée, beaucoup trop osé pour une gentille fille dans son genre, est désormais inscrit à l'encre noire sur son carnet. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Saint Hunderson, son sublime voisin, et accessoirement, le meilleur ami de son ex. Qui ne l'a jamais laissée indifférente, avec lequel elle partage de sombres secrets, et qui n'a décidément rien d'un saint homme ! La vilaine petite chenille deviendra-t-elle un joli papillon ? Ou risque-t-elle de se brûler les ailes avant même d'avoir pu apprendre à voler ?