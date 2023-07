Toilet-bound Hanako-Kun Tome 14

Akane, Nene et Hanako ont retrouvé leur amie dans la frontière du sixième mystère. Malheureusement, ils se retrouvent face à une Aoi bien différente de d'habitude ! La lycéenne, devenue une fidèle sbire de numéro six, n'hésite pas à trahir ses amis en les propulsant dans une fosse abyssale. Refusant d'être de nouveau séparé de sa précieuse Aoi, Akane décide de l'entraîner dans sa chute. Au fond de ce trou, Nene et Hanako font la découverte d'un monde mystérieux. Ils y rencontrent une jeune fille nommée Sumire, qui semble être une connaissance de numéro six. Seulement, cette jeune prêtresse semble leur réserver quelques surprises...