Meilleures Ventes : Pagny par Florent reste en tête

Il est suivi de près par Bernard Minier, dont le dernier polar publié chez XO fait sensation. Un œil dans la nuit s’est écoulé à 14.416 exemplaires, coiffant au poteau le tome 12 de Chainsaw Man dans son édition spéciale. Le nouvel opus imaginé par Tatsuki Fujimoto aura trouvé 13.138 primo lecteurs.

Bernard Minier est de retour en 4e position avec la version poche de Lucia, qui fait une remontada de 5 places. Le roman se place devant les nouvelles aventures de Mortelle Adèle intitulées Le journal des Bizarres, toujours imaginées par Mr Tan et Diane Le Feyer.

Stephen King fait une entrée discrète à la 7e position du classement avec son dernier texte : Conte de Fées publié chez Albin Michel. Il se cale entre deux valeurs sûres qui connaissent une seconde vie en poche : Olivier Norek avec Dans les brumes des capelans et Les douleurs fantômes de Mélissa Da Costa qui se sont respectivement écoulés à 9485 et 8692 exemplaires.

Enfin pour clore le top 10 de la semaine on retrouve le titre de dark romance de Colleen Hoover, Jamais plus, qui reste en bonne position 54 semaines après sa publication. Le dernier Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem parvient à rester dans le classement malgré une dégringolade de trois places.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : iko (CC BY-NC-ND 2.0)