Ce que disent les silences

Toutes les familles ont leurs secrets... Certaines plus que d'autres " Le ciel était étrange. Entre la nuit et le jour. Et le balayage des faisceaux du Créac'h, là-bas. La valse lumineuse qui rythme les heures nocturnes d'Ouessant. "On n'en a pas fini, toi et moi', lança-t-elle au phare. " A la mort de son père, Adèle découvre chez lui des lettres, dont l'une lui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère, alors qu'elle n'avait que quatre ans. Mue par un irrépressible besoin de découvrir la vérité, Adèle quitte Paris pour se rendre là où se trouve certainement la réponse, l'île sur laquelle elle est née, qu'elle a quittée enfant et où elle ne devait jamais revenir : Ouessant. D'entrevues en rencontres, Adèle va découvrir autant cette île sauvage que son histoire, l'histoire de sa famille... et se rendre compte qu'un secret peut en cacher un autre.